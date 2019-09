Governo: in programma accelerazione ricostruzione post-sisma, no a trivellazioni e inceneritori

- Il programma di governo dell'esecutivo guidato dal premier Giuseppe Conte e sostenuto da Movimento cinque stelle, Partito democratico e Liberi e uguali individua come "massima priorità" quelli che saranno "gli interventi volti a potenziare le politiche per la messa in sicurezza del territorio e per il contrasto al dissesto idrogeologico, per la riconversione delle imprese, per l'efficientamento energetico, per la rigenerazione delle città e delle aree interne, per la mobilità sostenibile e per le bonifiche". E' quanto si legge nel testo che spiega anche come sia "necessario accelerare la ricostruzione delle aree terremotate, anche attraverso l'adozione di una normativa organica che consenta di rendere più spedite le procedure". (segue) (Rin)