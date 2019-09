Ferrari: Fontana alla festa dei 90 anni della scuderia a Milano, entusiasmo che contagia

- "Mi auguro che questa doppia festa possa proseguire anche nel week end culminando domenica con importanti prestazioni di Vettel e Leclerc. Aldilà del risultato sportivo rimane il valore indiscutibile della bontà della nostra scelta di continuare a investire concretamente sia sul Gran Premio che sull'autodromo". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, arrivando in Piazza del Duomo a Milano per festeggiare i 90 anni del gran Premio d'Italia e della scuderia Ferrari. "Il successo e l'entusiasmo di Piazza del Duomo evidenziano e testimoniano come la strada intrapresa dalla Regione Lombardia sia quella giusta. La Formula 1, l'autodromo di Monza e più in generale la grande passione per i motori coinvolgono non solo migliaia di sportivi, ma anche semplici curiosi attratti dalla magia delle Ferrari e delle auto da corsa". (com)