Governo: in programma taglio parlamentari, riforma elettorale e di requisiti elettorato

- Il programma di governo dell'esecutivo guidato dal premier Giuseppe Conte e sostenuto da Movimento cinque stelle, Partito democratico e Liberi e uguali al punto 10 elenca una delle battaglie storiche dei pentastellati. "E' necessario inserire, nel primo calendario utile della Camera dei deputati, la riduzione del numero dei parlamentari - si legge nel testo - avviando contestualmente un percorso per incrementare le opportune garanzie costituzionali e di rappresentanza democratica, assicurando il pluralismo politico e territoriale. In particolare, occorre avviare un percorso di riforma, quanto più possibile condiviso in sede parlamentare, del sistema elettorale". (segue) (Rin)