Campnia: Saiello (M5s), c'è il decreto per la stabilizzazione dei navigator

- "E' arrivato per De Luca il momento di smetterla con la farsa dei navigator e per il Partito democratico quello di costringere il suo pessimo governatore a firmare la convenzione per l'assunzione dei nostri 471 ragazzi, a cui è stato calpestato il diritto a un posto di lavoro conquistato superando un concorso pubblico". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano del Movimento 5 stelle Gennaro Saiello. "Il nostro ministero del Lavoro - ha proseguito Saiello - ha fatto la sua parte fino in fondo, nel rispetto dell'intesa sottoscritta il 17 aprile scorso in Conferenza Stato-Regioni dalla stessa Campania. I navigator sono già operativi in tutte le regioni tranne che nella nostra. Ma da oggi viene meno anche l'ultimo alibi di Vincenzo De Luca. Grazie al decreto imprese, sarà infatti avviato il percorso di stabilizzazione per i 650 lavoratori precari di Anpal. De Luca si è opposto fino ad oggi a firmare l'assunzione dei navigator con la scusa di non creare nuove sacche di precariato in Campania. Ora che, grazie al nostro ministero, anche i navigator della Campania sono destinati a ottenere un contratto a tempo indeterminato, al nostro Governatore non resta altra strada che quella della firma a una convenzione già sottoscritta". (segue) (Ren)