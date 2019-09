Campnia: Saiello (M5s), c'è il decreto per la stabilizzazione dei navigator (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Immaginavamo - ha continuato Saiello - che il nostro appello alle forze presenti in Consiglio regionale di sottoscrivere la richiesta di un Consiglio straordinario sul caso navigator non sarebbe stato accolto dal centrodestra, buono solo per alimentare futili polemiche, ma che mai una proposta costruttiva ha formulato in questi anni per i lavoratori e i cittadini della Campania. Speriamo che almeno maggioranza voglia uscire dall'imbarazzo in cui l'ha messo De Luca, ora che anche lo stesso difensore civico della Campania ha diffidato il governatore, concedendogli 5 giorni per apporre la firma alla convenzione, salvo nominare un commissario ad acta che provveda ad assumere i navigator. Un atto necessario per contrastare la slealtà istituzionale di De Luca. Lo dobbiamo a questi ragazzi che hanno vinto un concorso pubblico". "Lo dobbiamo - ha concluso il consigliere - alle decine di migliaia di percettori di reddito di cittadinanza, che aspettano la fase due del reddito di cittadinanza perché siano inseriti o reinseriti nel mercato del lavoro". (Ren)