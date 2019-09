Governo: Salvini, record di poltrone nell'esecutivo giallorosso

- Per il governo Conte bis è “record di ministri e poltrone”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini nel corso di una diretta Facebook. “Si sono superati – ha sottolineato Salvini -. Nel governo giallorosso ci sono 21 posti, c’è spazio per tutti”. Per il ministro uscente dell’Interno si tratta di “persone sbagliate nel posto sbagliato”. “Partiamo dalla Sanità – ha poi aggiunto -. C’è Speranza di Leu: competenza in sanità zero, però andava a bordo delle navi ong e fa il parlamentare di Leu. Mica male come competenza. Peccato che se si votasse domani mattina Leu prenderebbe lo 0,1 per cento”.(Rer)