Governo: Mollicone (FdI), nostra opposizione a Franceschini sarà dura ma leale

- "La nomina di Dario Franceschini al dicastero dei Beni culturali non ci sorprende. Quando mai aveva lasciato i corridoi del Mibac?". Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d'Italia capogruppo in commissione Cultura e responsabile Cultura del partito, Federico Mollicone. "La nostra linea di opposizione sarà dura ma leale - ha proseguito Mollicone - sempre a difesa del comparto dello spettacolo e della nostra visione di valorizzazione dei beni culturali. La re-attribuzione della delega alle politiche turistiche al ministero dei Beni e delle Attività culturali non ci dispiace, ma abbiamo obiettivi di più alta ambizione per un settore cruciale della nostra economia: con Fratelli d'Italia al governo della Nazione sarà infatti istituito il ministero del Turismo". "In questi 14 mesi di governo - ha concluso Mollicone - abbiamo riconosciuto in Bonisoli una brava persona ma la politica, specialmente quando si tratta di cultura, ha bisogno di una visione."(Ren)