Algeria: generale Gaid Salah insiste su presidenziali entro fine anno

- Al terzo giorno di visita nella Quarta regione militare, il capo di Stato maggiore dell’Esercito popolare nazionale algerino Ahmed Gaid Salah ha tenuto un nuovo discorso nel quale ha insistito sulla necessità che le prossime elezioni presidenziali siano organizzate entro la fine dell’anno. “Voglio ribadire ancora una volta che la situazione non può tollerare ulteriori ritardi ed esige, al contrario, l’organizzazione di elezioni decisive per il presente e il futuro del paese”. Gaid Salah ha fatto riferimento alle scadenze già da lui stesso fissate in un discorso tenuto due giorni fa: il 15 settembre per l’istituzione dell’organo elettorale incaricato di organizzare e supervisionare le operazioni di voto e le elezioni entro i tre mesi successivi. Si tratta, ha spiegato oggi, di termini “ragionevoli e accettabili”, che “riflettono l’insistente domanda popolare”. Il generale ha anche parlato delle maxi-inchieste condotte dalla magistratura a partire dallo scorso aprile, ovvero dopo le dimissioni del presidente Abdelaziz Bouteflika su pressione dei militari e dei manifestanti. (segue) (Ala)