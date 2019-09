I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Libia: inviato Salamé riferirà oggi al Consiglio di sicurezza sulla situazione in Libia - Oggi pomeriggio l'inviato speciale delle Nazioni unite per la Libia, Ghassan Salamé, riferirà al Consiglio di sicurezza sulla situazione della Libia. Lo riporta il quotidiano libico "al Mutawassit", citando il rappresentante permanente della Russia all'Onu, Vasily Nebenzya. Il diplomatico russo, presidente di turno del Consiglio di sicurezza, ha dichiarato in conferenza stampa che l'inviato speciale Salamé aggiornerà oggi pomeriggio l'organo dell'Onu sugli sviluppi della situazione libica. La notizia giunge dopo che Salamé ha annunciato ieri, 3 settembre, l'invio di un rapporto al Consiglio di sicurezza e alla Corte penale internazionale (Cpi) sul raid condotto dalle forze del generale Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico, sull'aeroporto di Mitiga a Tripoli. Il bombardamento ha portato alla chiusura dello scalo. (segue) (Res)