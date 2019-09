I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Algeria: ministro Esteri critica Turchia su inasprimento condizioni per visto - Le autorità della Turchia hanno inasprito le condizioni per l’ottenimento del visto da parte dei cittadini algerini “senza alcun preavviso” e senza alcun confronto con il governo dell’Algeria. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri di Algeri, Sabri Boukadoum, in una dichiarazione al quotidiano “Ennahar”. Il 2 settembre scorso l’ambasciata turca in Algeria, a conferma di quanto comunicato in precedenza dalla compagnia aerea Turkish Airlines, ha illustrato le nuove disposizioni in materia di visto che entreranno in vigore a partire dal prossimo primo ottobre. Per gli algerini intenzionati a recarsi in Turchia occorrerà prenotare biglietti andata e ritorno, esibire un certificato di alloggio, detenere un passaporto valido per almeno i sei mesi successivi, sottoscrivere un’assicurazione di viaggio e giustificare il possesso di somme di denaro superiori ai 50 dollari. (segue) (Res)