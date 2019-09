I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Tunisia: ex ministro Difesa denuncia tentato golpe contro il defunto presidente Essebsi - Il candidato alle elezioni presidenziali della Tunisia e ministro dimissionario della Difesa, Abdelkrim Zbidi, ha rivelato di aver appreso di un possibile colpo di stato lo scorso 27 giugno, giorno in cui il paese nordafricano ha assistito a due attentati suicidi e al trasferimento in ospedale del defunto presidente Beji Caid Essebsi. Lo riferisce l'emittente satellitare panaraba con sede negli Emirati "al Arabiya". Zbidi ha dichiarato di aver ricevuto in quella giornata, nota come "giovedì nero", telefonate da fonti vicine al primo ministro Youssef Chahed e all'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, il parlamento monocamerale tunisino) che lo informavano di un possibile golpe contro Essebsi. Di conseguenza, Zbidi avrebbe ordinato alle unità militari di tenersi pronte a reagire secondo necessità. L'ex ministro ha confermato che alcuni membri dell'Arp progettavano un golpe contro il governo legittimo. Queste notizie giungono dopo che lo scorso luglio, come riporta l'emittente, alcuni deputati del partito "Ennahda" e di "Tahya Tounes", partito dell'attuale primo ministro Youssef Chahed, sono stati accusati di aver tentato un "golpe bianco" approfittando della presunta incapacità di governare del presidente Essebsi e del presidente del parlamento Mohamed Ennaceur. Le accuse sono sempre state smentite dai diretti interessati. (segue) (Res)