I fatti del giorno - Nord Africa (5)

- Tunisia: polemiche dopo la mancata liberazione del candidato alle presidenziali Karoui - Nuove polemiche sono scoppiate in Tunisia dopo la decisione delle autorità giudiziarie di negare la scarcerazione a Nabil Karoui, patron dell’emittente televisiva “Nessma” e candidato alle elezioni presidenziali del prossimo 15 settembre, arrestato la settimana scorsa per corruzione e riciclaggio di denaro sulla base di una denuncia dell’organizzazione non governativa “I Watch”. Ad annunciare la decisione della magistratura è stato uno degli avvocati del politico, Maitre Imed Ben Halima. Il partito Qalb Tounes, presieduto dallo stesso Karoui, ha accusato il governo del premier Youssef Chahed di aver ordinato l’arresto, circostanza negata da Tahya Tounes, forza politica di cui il capo del governo è leader. Sofiene Toubel, che ha recentemente lasciato il partito Nidaa Tounes per unirsi alla forza politica di Karoui, ha fortemente criticato l’atteggiamento delle autorità, definendo il candidato alle presidenziali “il Nelson Mandela della Tunisia”, “un militante di fama internazionale”. (Res)