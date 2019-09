I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Iraq: presidente parlamento Halbusi riceve delegazione Usa - Il presidente della Camera dei rappresentanti dell’Iraq, Mohammed al Halbusi, ha ricevuto a Baghdad una delegazione statunitense composta dal David Schenker, assistente del segretario di Stato per gli Affari del Vicino oriente, dall’ambasciatore Matthew Tueller e dal generale Paul LaCamera, comandante delle forze della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico in Iraq e Siria. Nel corso dell’incontro, si legge in un comunicato diramato dalla presidenza del parlamento irachena, sono stati discussi gli ultimi sviluppi politici e di sicurezza nel paese. Halbusi ha espresso apprezzamento per il ruolo della Coalizione internazionale a sostegno delle forze irachene contro lo Stato islamico. L’Iraq, ha aggiunto, spera che la comunità internazionale possa continuare a favorire la stabilizzazione politica ed economica del paese e contribuire alla ricostruzione delle aree liberate e al conseguente ritorno a casa degli sfollati. Halbusi ha anche invitato le aziende ad aumentare i propri investimenti e ad alzare il livello della collaborazione con l’Iraq. (segue) (Res)