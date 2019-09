Governo: Lucaselli (Fd'I), su made in Italy aspettiamo i fatti

- La deputata di Fratelli d'Italia, Ylenja Lucaselli, afferma in una nota che "dopo la difficoltosa gestazione, attendiamo alla prova un governo nato per mera operazione di Palazzo. Ci auguriamo che la valorizzazione del made in Italy, al di là del richiamo generico contenuto nelle linee programmatiche, sia un percorso prioritario, che contempli anche il contrasto alla contraffazione alimentare. Da questo punto di vista, un confronto energico con l'Europa, spesso latitante sul tema, non può che essere il criterio-guida. Difficile, però, che a metterlo in atto sia un esecutivo come quello M5s-Pd, nato", conclude la parlamentare di Fd'I, "nel segno della totale genuflessione ai potentati di Bruxelles". (Com)