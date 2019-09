Golfo: Guardiani della rivoluzione iraniana sequestrano sette pescherecci

- I Guardiani della rivoluzione iraniana (pasdaran) hanno sequestrato martedì notte nel Golfo persico sette pescherecci, a bordo dei quali si trovavano 24 cittadini stranieri. Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa iraniana "Irna", citando il colonnello Teimur Paidare, comandante della base navale dei pasdaran a Jask, nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan. L'arresto è avvenuto perché i pescherecci non avrebbero rispettato la distanza dalla costa autorizzata per la pesca, catturando in tutto 222 tonnellate di pesce. L'agenzia iraniana "Mehr" riporta, inoltre, che le autorità giudiziarie si stanno occupando del caso. Secondo la "Mehr", la Marina dei Guardiani della rivoluzione è impegnata da tempo nella lotta alla pesca illegale nelle acque del Golfo persico e del Golfo dell'Oman. (Res)