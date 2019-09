Milano: De Corato, nelle periferie servono soluzioni e interventi concreti

- Riccardo De Corato, assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia commenta in una nota la notizia del cittadino marocchino che, forzando un posto di blocco, per sfuggire all'arresto ha preso in contromano una strada in zona Corvetto centrando una volante della Polizia: "Mentre il Sindaco Sala fa delle silenziose passerelle mediatiche, passeggiando per le periferie milanesi, come è successo pochi giorni fa al Municipio 4, al Corvetto un marocchino 23enne manda in ospedale due agenti forzando un posto di blocco in via dei Panigarola e sfrecciando in contromano per sfuggire all'arresto, sfonda la volante di Polizia che lo stava inseguendo. Queste sono le vere periferie che dal sindaco di Milano Giuseppe Sala rimangono completamente ignorate. Servono delle soluzioni ed interventi concreti. I cittadini che, dopo anni di segnalazioni, sono costretti a vivere nel degrado e nell'insicurezza sono esausti". "Ringrazio le Forze dell'Ordine e faccio un grande in bocca al lupo agli agenti feriti perché possano rimettersi in salute al più presto. Invece, auspico che al marocchino che ha causato tutto questo, vengano addebitate le spese sanitarie oltre che i vari danni e, subito dopo, possa trascorrere il giusto tempo presso le comode suite di San Vittore prima di essere espulso dall'Italia" conclude De Corato. (com)