Umbria: Mancini (Lega), in vista ulteriori tagli al trasporto pubblico locale

- “Il bilancio regionale è in affanno, ulteriori tagli saranno effettuati al trasporto pubblico locale. Il quadro finanziario della Regione non è compromesso soltanto in ambito sanitario, ma anche in quello dei trasporti". Lo ha dichiarato il consigliere regionale dell'Umbria della Lega, Valerio Mancini. "L’assessore Chianella - ha proseguito Mancini - aveva dichiarato l’11 agosto scorso che le linee soppresse per il periodo estivo sarebbero state interamente ripristinate ma, apprendo con sconcerto da fonti interne al mondo sindacale, che sono invece in programma ulteriori tagli per circa 200mila chilometri al trasporto pubblico locale su gomma, sollecitati dagli uffici tecnici regionali, in un quadro di rispetto dei vincoli di bilancio. Non vorrei che la comunicazione dei tagli alle corse venga resa nota solamente dopo la sottoscrizione degli abbonamenti, come tra l’altro è accaduto nel caso delle corse estive. Speriamo che non sia così, altrimenti saremo costretti a rivolgerci alle associazioni di tutela dei consumatori e agli organi preposti, per denunciare l’ennesima vergogna della sinistra. Vale la pena ricordare che dal Governo arrivano alla Regione circa 100milioni l’anno da destinare al settore dei trasporti e viene da domandarsi come mai la Regione non riesca a cofinanziare il trasporto pubblico locale, per il quale il fondo nazionale risulta non essere sufficiente. Nella Regione che verrà – annuncia il capogruppo della Lega - i disservizi dovranno essere arginati grazie a una più attentaamministrazione, per il bene dei cittadini e non delle poltrone. Occorre impiegare le risorse del fondo pubblico nazionale finanziato dal Governo in maniera più equa, così da restituire dignità ai Comuni, come quello di Perugia, che per estensione e conformazione ha delle problematiche territoriali enormi". (segue) (Ren)