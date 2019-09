Umbria: Mancini (Lega), in vista ulteriori tagli al trasporto pubblico locale (2)

- "Un capoluogo di regione - ha continuato Mancini - che si vedrà nel prossimo anno tagliati un milione e mezzo di trasferimenti di fondi dalla Regione per la mobilità alternativa, e tutto ciò appare incompatibile con il territorio del perugino, nel quale si trovano i servizi più importanti per i cittadini, ospedale, aeroporto, università e tribunale e che quindi richiede un’attenzione particolare nel settore dei trasporti pubblici. Uno dei nervi scoperti di questa regione è la questione Fcu e il suo servizio sostitutivo per il quale la Regione pagherebbe a Busitalia circa sei euro a km, cifra decisamente più ingente rispetto ai poco più di due euro dell’ordinario trasporto su gomma. Da questa gravissima discrepanza di costi, tutta a beneficio di Busitalia, si potranno recuperare adeguate risorse finanziarie, così da non essere costretti a operare alcun taglio alle linee del trasporto locale, sia urbano che extraurbano. Di certo serve indire una nuova gara per il trasporto pubblico locale, che non può prescindere da una costruttiva e costante collaborazione tra la Regione e i Comuni. A questa regione serve una Fcu efficiente nell’intera tratta, da San Giustino a Terni, gestita esclusivamente da Rfi, con adeguati standard nazionali di sicurezza e velocità di esercizio. Questi temi erano ben noti alle giunte Lorenzetti e Marini, ma sono stati completamente ignorati". "Mi domando - ha concluso l'esponente della Lega - con quale presunzione i tanti candidati a sinistra si presenteranno ai cittadini nell’imminente tornata elettorale come soluzione ai loro problemi”. (Ren)