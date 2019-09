Romania: presidente Iohannis, governo Psd avrebbe dovuto dimettersi molto tempo fa

- Il Partito socialdemocratico (Psd) romeno è uno specialista nel ritardare le cose e avrebbe dovuto andarsene molto tempo fa. Lo ha detto il presidente della Romania, Klaus Iohannis durante una alla dichiarazione stampa. "Alcune settimane fa, la terribile tragedia di Caracal ci ha mostrato quante e profonde sono le disfunzioni all'interno di alcune istituzioni statali. L'incompetenza, la mancanza di procedure chiare, la corruzione, l'indifferenza, tutto ciò ha portato a una tragedia: l'incapacità dello stato di salvare la vita ai propri cittadini. Ho chiesto al governo di adottare una serie di misure entro la fine di agosto, in modo che in situazioni come quelle di Caracal non vi siano ritardi nelle azioni delle istituzioni statali. Il Psd, tuttavia, preoccupato della risoluzione delle crisi interne, continua a ignorare l'urgenza di risolvere le emergenze importanti per i cittadini e che hanno un impatto diretto sulla vita quotidiana”, ha dichiarato Iohannis. (segue) (Rob)