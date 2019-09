Romania: presidente Iohannis, governo Psd avrebbe dovuto dimettersi molto tempo fa (2)

- Il presidente romeno ha continuato sottolineando di avere visto “solo alcune misure tempestive adottate sotto la pressione del pubblico e la preoccupazione di spostare i capi da un'istituzione all'altra, senza sanzionarli per la loro incompetenza. Il Psd è specialista nel ritardare le cose, sperando che le persone dimentichino chi è effettivamente responsabile”. “Vediamo solo –ha aggiunto - una sorda lotta politica per rimanere ad ogni costo al potere. Tutto ciò che abbiamo avvertito all'inizio dell'anno riguardo al budget, sfortunatamente, è successo: non vengono effettuati grandi investimenti, non vengono costruiti ospedali e autostrade. Il Psd non si preoccupa di tutte queste cose, ma solo di assicurarsi il potere. Ciò mostra un governo fallito”. (segue) (Rob)