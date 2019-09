Romania: presidente Iohannis, governo Psd avrebbe dovuto dimettersi molto tempo fa (3)

- Il capo dello Stato romeno ha evidenziato come “garantire la sicurezza pubblica da parte dello Stato è fondamentale e i rumeni si aspettano rispetto e sicurezza, ma il governo del Psd non ha mai capito il suo ruolo. Ritardano troppo anche le modifiche legislative necessarie affinché tali casi, come quello di Caracal, vengano trattati con maggiore efficienza”. Secondo Iohannis, “il Psd ha ricevuto diverse proposte concrete, ma queste vengono ignorate. Inoltre, il Psd ha abbandonato le proposte per risolvere questioni sistemiche, quando i loro baroni hanno capito che ciò significava rinunciare al controllo politico sulla giustizia e sulla polizia. A prescindere dall'aumentare o meno le sanzioni per vari reati, stiamo parlando di come funzionano le istituzioni statali”. (segue) (Rob)