Romania: presidente Iohannis, governo Psd avrebbe dovuto dimettersi molto tempo fa (4)

- Un meccanico di 65 anni della città rumena meridionale di Caracal ha confessato di aver ucciso Alexandra Macesanu, scomparsa il 24 luglio, e un'altra ragazza di 18 anni vista per l'ultima volta lo scorso aprile. Macesanu, mentre si trovava sotto sequestro, è riuscita a telefonare per tre volte al numero di emergenza europeo 112 spiegando di essere stata rapita, picchiata e violentata. Le autorità hanno impiegato 19 ore per localizzare ed entrare nella residenza del meccanico. Sul posto, le autorità hanno trovato solo frammenti di ossa e raccolto dei campioni di Dna senza però rilasciare alcun rapporto forense preliminare. La gestione da parte delle autorità del caso ha scatenato delle proteste di piazza nelle città di tutto il paese. L'ex ministro dell’Interno Nicolae Moga è stato costretto a dimettersi, mentre il capo della polizia rumena e diversi altri funzionari sono stati rimossi dai rispettivi incarichi. (Rob)