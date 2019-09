Latina: Di Berardino, accelerare attuazione protocollo regionale su sicurezza lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna accelerare l'attuazione del protocollo regionale sulla salute e la sicurezza sul lavoro siglato alla fine dello scorso aprile con 30 rappresentanti tra istituzioni, associazioni datoriali e parti sociali". Lo dichiara, in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e nuovi diritti della Regione Lazio. "L'accordo prevede precisi impegni da parte di ciascun soggetto, ognuno dei quali, secondo il proprio ruolo, deve mettere in atto azioni di prevenzione e contrasto agli incidenti sul lavoro. - aggiunge Di Berardino - Purtroppo negli ultimi due giorni vi sono stati due diversi infortuni mortali, entrambi in provincia di Latina. Non possiamo attendere oltre; questi mesi sono stati sufficienti a predisporre gli interventi che ora devono vedere la luce perché quello delle morti bianche deve essere un fenomeno non da ridurre, ma da debellare. Dopodomani a mezzogiorno abbiamo convocato una riunione del tavolo con tutti i soggetti firmatari del protocollo per accelerare l'attuazione del protocollo stesso. Alle famiglie delle vittime, anche a nome della giunta del Lazio, rivolgo vicinanza e cordoglio. Rivolgiamo un appello, inoltre, affinché - conclude l'assessore - le dinamiche degli incidenti vengano chiarite e individuate eventuali specifiche responsabilità".(Com)