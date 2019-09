Venezuela: Russia, governo Guaidò alimenta pericolosa dualità potere

- Il ministero degli Esteri della Federazione Russa ha criticato la decisione del presidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela (An), l'oppositore Juan Guaidò, di creare il "Centro di governo", organo che conferma in modo "pericoloso" la visione di un duplice potere a Caracas. "Si tratta di un altro pericoloso tentativo di legittimare la dualità di poteri", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, in citata dall'agenzia di stampa "Sputnik". A fine agosto l'autoproclamato "presidente ad interim", Guaidò, aveva annunciato la nascita di un Centro di coordinamento cui affidare le funzioni di un governo "transitorio" in attesa della caduta di Nicolas Maduro. Mosca accusa "l'opposizione radicale" di voler creare una realtà pseudo legale che peggiora la polarizzazione della società venezuelana e ritarda la ricerca di una soluzione negoziale di cui il Venezuela ha tanto bisogno per migliorare la situazione umanitaria e riprendere la via dello sviluppo sostenibile". (segue) (Brb)