Venezuela: Russia, governo Guaidò alimenta pericolosa dualità potere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine agosto, Guaidò aveva annunciato la nascita "del centro di governo", organo che dovrà coordinare tutti i rappresentanti designati in vari incarichi da quando ha proclamato di aver assunto la guida "ad interim" del paese. Il Centro di governo, per i media l'embrione di un eventuale esecutivo futuro, sarà guidato da Leopoldo Lopez, il leader politico che da fine aprile è riparato nei locali dell'ambasciata spagnola a Caracas. Della squadra fanno parte - tra gli altri - anche l'avvocato Humberto Prado, in qualità di commissario presidenziale per i diritti umani e attenzione alle vittime, l'ingegnere Alejandro Plaz, per lo sviluppo economico e l'avvocato Javier Tronconis per il recupero degli asset pubblici. (segue) (Brb)