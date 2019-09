Israele-Russia: fonti stampa, premier potrebbe incontrare Putin in vista di elezioni

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, si potrebbe recare in visita ufficiale nella Federazione Russa prima delle elezioni parlamentari del 17 settembre per un colloquio con il presidente Vladimir Putin. Lo riferisce il quotidiano “Times of Israel” citando fonti interne all’ufficio del premier israeliano, stando alle quali sarebbero in corso i preparativi per una visita in Russia “nel prossimo futuro”. Secondo quanto riportato dal “Jerusalem Post”, un incontro con Putin alla vigilia delle elezioni parlamentari sarebbe visto da molti come un tentativo di assicurarsi i voti dei russofoni che sostengono Yisrael Beytenu, partito guidato da Avigdor Lieberman. (Res)