Governo: Di Maio, sarà esecutivo “coraggioso e ambizioso”

- Quello che sta per nascere dovrà essere un governo “coraggioso e ambizioso, in grado di portare avanti importanti provvedimenti per la crescita e lo sviluppo dell’Italia". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri designato Luigi Di Maio, in un post su Facebook in cui ha illustrato i principali punti che il nuovo esecutivo dovrà portare avanti sia sul piano della politica interna che su quello della politica estera. “Dopo la votazione degli iscritti su Rousseau abbiamo chiuso oggi l’assetto della nuova squadra di governo. Sarà e dovrà essere un governo coraggioso e ambizioso, in grado di portare avanti importanti provvedimenti per la crescita e lo sviluppo dell’Italia. Un governo capace di sostenere il tessuto imprenditoriale, di offrire nuove opportunità sul mercato del lavoro e un governo vicino alle famiglie, non solo a quelle più in difficoltà, ma a tutta la classe media”, ha scritto Di Maio nel post. “C’è tanta voglia di fare e ripartiremo da dove ci siamo lasciati, con il taglio di 345 parlamentari e un risparmio di circa mezzo miliardo di euro da indirizzare a scuole, infrastrutture, ospedali”, ha aggiunto. (segue) (Res)