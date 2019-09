Governo: Mulè (FI), svolta verso estrema sinistra, da padella a brace

- Il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè, osserva in una nota: "Nel governo della svolta (all'estrema sinistra) si passa dalla padella alla brace, da Toninelli licenziato dalle Infrastrutture alla promozione di Di Maio al ministero degli Esteri dopo i disastri al Lavoro e allo Sviluppo economico". Per il parlamentare azzurro "i Cinque stelle continuano a essere coerenti e insuperabili con il principio dell'incapacità al potere. Troveranno nel Pd poltronista - sottolinea - un nuovo compagno di viaggio che, in quanto a coerenza, insidia e quasi supera i Cinque stelle". Mulè quindi conclude: "L'Italia non uscirà dal vicolo cieco in cui il governo gialloverde l'ha condotta perché è privo di anima politica, ma animato solo dalla sete di potere". (Com)