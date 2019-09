Germania: al via processo elettorale presidente SpD

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziato oggi il lungo e complesso processo elettorale che, tra il 14 e il 25 ottobre prossimo, condurrà alla elezione del nuovo presidente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), incarico vacante dal 2 giugno scorso quando la leader Andrea Nahles diede le dimissioni a seguito della sconfitta della formazione alle elezioni europee del 26 maggio precedente. Da allora, la presidenza ad interim della SpD è retta da un collegio di tre commissari: Thorsten Schaefer-Guembel, Malu Dreyer e Manuela Scheswig. A oggi, i candidati a presidente del Partito socialdemocratico tedesco sono 13: otto coppie e un singolo. Dopo una recente riforma del regolamento della SpD, possono infatti presentarsi al voto insieme anche una donna e un uomo. Favorito è il tandem formato da Olaf Scholz, ministro delle Finanze e vicecancelliere, e Klara Geywitz, deputata al parlamento del Brandeburgo. Vi sono poi Norbert Walter-Borjans e Saskia Eske, deputata al Bundestag. Concorrono anche Simone Lange e Alexander Ahrens, sindaci rispettivamente di Flensburg in Schleswig-Holstein e Bautzen in Sassonia. Candidati alla presidenza della SpD sono, inoltre, Petra Koepping, ministro per le Pari opportunità e l'Integrazione in Sassonia, e Boris Pistorius, ministro dell'Interno e dello Sport in Bassa Sassonia. (segue) (Geb)