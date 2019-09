Germania: al via processo elettorale presidente SpD (2)

- Hilde Mattheis e Dierk Hirschel sono, invece, deputata al Bundestag e direttore per la Politica economica dell'Unione sindacale del settore dei servizi (Verdi). Seguono il sottosegretario agli Esteri per gli Affari europei, Michael Roth, e Christina Kampmann, deputa al parlamento della Renania settentrionale-Vestfalia. Si candidano alla presidenza della SpD anche i deputati al Bundestag Karl Lauterbach e Nina Scheer, che corrono in coppia come Ralf Stegner, deputato al parlamento dello Schleswig-Holstein, e Gesine Schwan, dal 1999 al 2008 rettore dell'Università europea Viadrina di Francoforte sull'Oder in Brandeburgo. Infine, corre in solitaria verso la guida della SpD Karl-Heinz Brunner, deputato al Bundestag. (Geb)