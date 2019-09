Russia: Guardia nazionale "soddisfatta" per condanna attivista Zhukov (2)

- Il tribunale Tverskoj di Mosca ha condannato oggi a tre anni di colonia penale Kirill Zhukov, partecipante alla manifestazione non autorizzata del 27 luglio nella capitale, per aver colpito un agente della Guardia nazionale allo scopo di togliergli il casco protettivo. Il pubblico ministero aveva richiesto 4 anni e mezzo di carcere. Zhukov si è dichiarato non colpevole. Nelle settimane successive si sono tenute altre manifestazioni di protesta a Mosca, con diversi incidenti fra cittadini e forze dell'ordine. (Rum)