Venezuela: Guaidò "autorizza" uso di satelliti per localizzare guerriglia colombiana

- Il presidente dell'Assemblea nazionale (An) del Venezuela, l'oppositore Juan Guaidò, ha detto che "in qualità di presidente ad interim" del paese "autorizza" l'uso dei satelliti per localizzare i dissidenti delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) che si troverebbero nel territorio nazionale. "Autorizziamo l'uso della tecnologia satellitare per aiutare a localizzare questi gruppi irregolari, gli accampamenti collocati sul territorio nazionale", così come "il decollo di aeronavi per il controllo del traffico illecito di droghe", ha detto Guaidò al termine di una sessione ordinaria del parlamento. L'autoproclamato "presidente ad interim" del Venezuela, senza specificare i dettagli tecnici dell'operazione, ha assicurato che potrà offrire informazioni fornite da quei settori dell'inteligence "vicini" all'opposizione al governo di Nicolas Maduro. (segue) (Brb)