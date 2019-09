Venezuela: Guaidò "autorizza" uso di satelliti per localizzare guerriglia colombiana (5)

- L'accusa della Colombia di dare ospitalità ai guerriglieri e ai dissidenti delle Farc non è nuova. A metà luglio, il presidente Duque non aveva escluso che il Venezuela potesse ospitare Jesus Santricht, un ex comandante la cui fuga ha sollevato un delicato caso giuridico e una forte polemica istituzionale. “Se può trovarsi in Venezuela? È probabile, visto che (il Venezuela) è vicino alla zona in cui è stato visto per l’ultima volta”, ha detto il capo dello stato in un’intervista all’emittente radiofonica “Atlantico”. “Lo dico pubblicamente: nessun paese può dargli protezione, e se qualcuno gli sta dando protezione verrà denunciato alla comunità internazionale”, ha detto Duque. (segue) (Brb)