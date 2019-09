Venezuela: Guaidò "autorizza" uso di satelliti per localizzare guerriglia colombiana (9)

- Il governo colombiano ha assicurato che l'annuncio non interromperà il processo di applicazione degli accordi, nel segno del programma "Pace nella legalità". "Il nostro messaggio è chiaro: chi ha scelto la strada della Legalità sotto i principi della verità, della giustizia, della riparazione e della non ripetizione dei reati, potrà contare con l'impegno dello stato. Chi sceglie la strada della criminalità, dovrà subire tutto il peso della legge", ha detto il presidente colombiano annunciando la creazione di una "unità speciale" per catturare i membri delle ex Farc, un corpo dotato di capacità "rafforzate di Intelligence, indagine e mobilità su tutto il territorio colombiano". Duque ha quindi fissato una ricompensa di 3 milioni di pesos, l'equivalente di circa 800mila euro, per informazioni utili a catturare ognuno "dei delinquenti comparsi nel video". (segue) (Brb)