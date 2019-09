Cipro: ambasciata d’Italia, torna l’Italian Film Days dal 9 al 15 settembre

- Dal 9 al 15 settembre 2019 l'ambasciata d’Italia a Cipro, in collaborazione con la casa di produzione cinematografica Imago Film Group, presenta per il secondo anno consecutivo un Festival del cinema italiano a Cipro, con una scelta di film tra i migliori nei rispettivi generi. Lo riferisce l’ambasciata italiana a Nicosia con un comunicato. L'edizione di quest'anno è stata ampliata con più film, coinvolgendo più località e con sottotitoli completi in greco e in inglese. Le proiezioni si svolgeranno a Larnaca, Nicosia e Limassol, in collaborazione con i teatri K-Cineplex, Pantheon e Rialto, con ingresso gratuito. Il direttore del festival, Claudio Rossi Massimi, regista, ha preparato le presentazioni per ciascun film. L'inaugurazione ufficiale avverrà a Larnaca il 9 settembre, in presenza dell'ambasciatore d’Italia, Andrea Cavallari, e delle autorità locali, con la proiezione del film Quando Corre Nuvolari basato sulla storia della leggenda dell’automobilismo Tazio Nuvolari. Il Festival si sposta a Nicosia l’11 settembre e si conclude a Limassol nel fine settimana, con una speciale serata di chiusura il 15 settembre con il film Un figlio a tutti i costi. Il regista/attore Fabio Gravina e il produttore/sceneggiatore Salvatore Scarico presenteranno personalmente il film. Quella stessa sera, in base alle valutazioni del pubblico, verrà annunciato il film più apprezzato del festival. (segue) (Com)