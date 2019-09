Cipro: ambasciata d’Italia, torna l’Italian Film Days dal 9 al 15 settembre (2)

- Questa seconda edizione di Italian Film Days si svolge sotto l'egida del ministero dell'Istruzione e della Cultura di Cipro, che ha anche generosamente sponsorizzato i sottotitoli in greco, del ministero del Turismo e dei comuni di Nicosia, Limassol e Larnaca. Ciò è stato possibile grazie agli importanti contributi di numerosi sponsor e al supporto di una delle principali reti televisive cipriote, Antenna, in qualità di media sponsor. “Italian Film Days 2019”, un'iniziativa dell'ambasciata d'Italia a Cipro, ha ricevuto un finanziamento speciale dal ministero degli Affari Esteri italiano nel contesto dell'accordo culturale bilaterale tra Italia e Cipro. Attraverso questa iniziativa, l'ambasciata d'Italia concorre a "Fare cinema", un progetto del ministero degli Affari Esteri italiano volto a presentare produzioni cinematografiche italiane di qualità all'estero nell'ambito del piano promozionale #VIVERE ALL'ITALIANA. (Com)