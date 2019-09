Slovenia-Croazia: presidente Pahor, accordo su arbitrato faciliterebbe ingresso Zagabria in zona Schengen

- L'accettazione da parte della Croazia dei risultati dell'arbitrato internazionale sui confini con la Slovenia "faciliterebbe" l'ingresso di Zagabria nella zona Schengen. Lo ha dichiarato oggi il presidente della Slovenia Borut Pahor a Sebenico (Sibenik) in Croazia, dove parteciperà al vertice presidenziale con gli omologhi della Croazia e dell'Austria, rispettivamente Kolinda Grabar-Kitarovic e Alexander Van der Bellen. Secondo quanto riferito dall'emittente "N1", Pahor ha detto che "è mio grande e sincero desiderio quello di arrivare alle condizioni in cui il governo sloveno sarebbe in grado di eliminare le barriere tecniche dal confine con la Croazia". Pahor ha affermato di "credere nel dialogo, dato che non ci sono alternative a esso". (segue) (Zac)