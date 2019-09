Viterbo: oggi a Villa Lante il Gran ballo ottocentesco

- In occasione di ArtCity, il progetto organico di iniziative culturali realizzato dal Polo museale del Lazio che unirà oltre cento iniziative di arte, architettura, letteratura, musica, teatro, danza e audiovisivo, oggi Villa Lante di Viterbo proporrà al pubblico, a partire dalle ore 18, il "Gran ballo in villa società" una serata all'insegna della danza. Il Gran ballo ottocentesco, animato da oltre quaranta danzatori di Società di danza in costume d'epoca, rievocherà l'atmosfera dei balli e delle serate che si tenevano nei giardini e nei locali della Villa. Le esibizioni danzate comprenderanno valzer, polke, mazurke, quadriglie su musiche della famiglia Strauss e di compositori dell'Ottocento italiano e avranno luogo in contemporanea nelle due Logge affrescate delle palazzine Gambara e Montalto. Lo spettacolo sarà compreso nel biglietto d'ingresso a Villa Lante. (Ren)