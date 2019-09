Cile: presidente Pinera minaccia veto a progetto su riduzione orario di lavoro

- Il presidente cileno Sebastian Pinera ha dichiarato che se necessario farà uso del veto presidenziale contro il progetto legge dell'opposizione che propone la riduzione dell'orario di lavoro settimanale dalle attuali 45 a 40 ore. "Non rimarrò con le braccia incrociate, farò appello a tutti gli strumenti che sono a disposizione affinché venga rispettata la Costituzione", ha detto. "Spero che il parlamento non vada contro la carta magna, questa legge è incostituzionale perché crea nuove spese e si appropria di una facoltà esclusiva del presidente", ha aggiunto il presidente. Secondo Pinera il progetto inoltre "è una cattiva legge perché distruggerà 300 mila posti di lavoro". Il capo di Stato ha chiarito anche che "un presidente non solo ha il diritto ma anche il dovere di far rispettare la Costituzione" e che "se necessario" lui stesso farà ricorso alla Corte costituzionale". (segue) (Abu)