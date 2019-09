Cile: presidente Pinera minaccia veto a progetto su riduzione orario di lavoro (2)

- Per contrastare il progetto promosso dai parlamentari dell'opposizione Camila Vallejo e Karol Cariola (Partito Comunista), il governo di Sebastian Pinera aveva presentato lo scorso mese un proprio progetto legge per la riduzione dell'orario di lavoro settimanale dalle attuali 45 a 41 ore che verrebbe incorporato al progetto di riforma già presentato lo scorso maggio e centrato sulla flessibilità. Tuttavia il progetto di Vallejo e Cariola è già passato al vaglio della commissione lavoro della camera e rischia adesso di essere sottoposto a votazione. A fronte di una sua possibile approvazione in parlamento e della sua buona accettazione da parte dell'opinione pubblica Pinera ha deciso di passare al contrattacco con una proposta propria che si basa su un'applicazione graduale della riduzione dell'orario e tiene conto delle numerose obiezioni poste dal settore imprenditoriale. (segue) (Abu)