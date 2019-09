Cile: presidente Pinera minaccia veto a progetto su riduzione orario di lavoro (3)

- "Il progetto di Vallejo consta di due articoli e tre parole il nostro ha oltre 80 articoli", ha dichiarato il ministro del Lavoro, Nicolas Monckeberg, in linea con il presidente, che aveva criticato anche l'assenza di uno studio di impatto del progetto dell'opposizione sul mercato del lavoro. Da parte sua le deputata del partito comunista ha risposto affermando di non essere sorpresa dall'atteggiamento del governo e della possibilità di un ricorso al veto. "Non ci sorprende, questa è sempre stato l'atteggiamento ostinato ed autoritario del potere esecutivo", ha detto Vallejo. Secondo il deputato Gaston Saavedra (Partito Socialista), "all'esecutivo interessa esclusivamente l'aspetto della flessibilizzazione" e ritiene che il progetto del governo avrà come conseguenza "un ulteriore precarizzazione" del mercato del lavoro. (segue) (Abu)