Milano: Sardone (Lega), serve svolta sicurezza in città

- Silvia Sardone, consigliere comunale ed europarlamentare della Lega commenta in una nota la notizia del giovane marocchino che stanotte alla guida della sua auto prima ha forzato un posto di blocco e poi ha imboccato contromano via Piazzetta finendo contro un'auto della Polizia e ferendo due agenti: "Le forze dell'ordine, soprattutto nelle periferie dimenticate dalla sinistra, sono sempre più bersaglio di immigrati senza scrupoli che non hanno nessun rispetto per le divise. Non è la prima volta che si verificano fatti del genere a Milano e purtroppo non sarà nemmeno l'ultima se l'amministrazione Sala non imprimerà a breve una svolta significativa alla sicurezza in città. A Ferragosto, solo per fare un esempio, un episodio simile si era verificato in via Legioni Romane, quando due spacciatori marocchini irregolari hanno tirato dritto all'alt della polizia. Speriamo solo che non debba succedere nulla di ancora più grave prima che l'amministrazione a guida Pd si accorga della situazione e intervenga capillarmente sul territorio". (com)