Santa Maria Capua Vetere (Ce): maltrattamenti ed estorsioni ai familiari, 1 arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Santa Maria Capua Vetere (Ce) hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un giovane classe '91, ritenuto responsabile di maltrattamenti contro i familiari conviventi, estorsione continuata e lesioni personali aggravate. Il provvedimento cautelare emesso ieri, hanno fatto sapere i militari, è stato l'esito provvisorio di una tempestiva indagine originata dalla querela presentata dal fratello dell'indagato il 12 agosto. La vittima in quell'occasione denunciò di aver subito condotte vessatorie, aggressive e violente che sarebbero state consumate in ambito domestico. Nel corso delle indagini sarebbe emerso che l'indagato avrebbe costretto sia i genitori a corrispondergli somme di denaro agendo con violenza. In particolare, il giorno della presentazione della querela, l'arrestato ha colpito al volto il fratello causandogli lesioni guaribili in 15 giorni. (Ren)