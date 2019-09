Afghanistan: intero corpo diplomatico ambasciata romena a Kabul rientrerà in patria dopo attacco

- L'intero corpo diplomatico dell'ambasciata rumena a Kabul deve essere riportato a casa. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Bucarest con un comunicato a seguito dell’attentato suicida di lunedì notte rivendicato dai talebani che ha provocato una ventina di morti e oltre un centinaio di feriti nella notte tra lunedì e martedì, al centro della capitale Kabul. A perdere la vita anche un membro del personale di sicurezza dell’ambasciata romena mentre un diplomatico sarebbe in gravi condizioni. L'attacco è avvenuto poco dopo un incontro tra il presidente Ashraf Ghani e il rappresentante speciale degli Stati Uniti per l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad, incentrato sull'accordo di pace con gli insorti afghani, iniziativa non gradita, però, da una parte dei talebani. (segue) (Rob)