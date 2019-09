Afghanistan: intero corpo diplomatico ambasciata romena a Kabul rientrerà in patria dopo attacco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Klaus Iohannis, il ministro degli Esteri, Ramona Manescu e il primo ministro, Viorica Dancila hanno fermamente condannato l'attacco e ribadito il sostegno della Romania alla lotta contro il terrorismo in tutte le sue forme. La Romania si annovera tra i primi cinque Paesi contributori della missione della Nato in Afghanistan, con oltre 760 militari dispiegati nel teatro operativo. I militari romeni sono impegnati in missioni in questo paese sin da gennaio 2002. Decine sono rimasti morti o feriti in attentati, ma è per la prima volta obiettivo di un attacco è stata la sede dell'ambasciata, inagibile in questo momento. "Non è per la prima volta che succedono simili attacchi. Certo, finora forse siamo stati al riparo, però abbiamo visto altri casi in cui sono stati attaccati degli obiettivi civili. Quindi, una ragione in più per rimanere lì e assumere una posizione ferma accanto ai partner nella lotta al terrorismo e, in particolare, a questo tipo di terrorismo", ha detto il capo della diplomazia di Bucarest Manescu. In una lettera aperta, ex ambasciatori statunitensi in Afghanistan ammoniscono sui rischi derivanti da un ritiro affrettato dei militari americani, prima che il paese trovi una stabilità. (Rob)