Iran: Rohani offre altri due mesi ai paesi europei per salvare accordo nucleare

- Il presidente iraniano, Hassan Rohani, ha concesso ai paesi europei firmatari dell’accordo sul nucleare altri due mesi per “salvare” l’intesa firmata a Vienna nel luglio 2015, avvertendo che Teheran è pronta per ulteriori e significative misure di disimpegno che avrebbero “effetti straordinari”. Parlando in un discorso trasmesso dall’emittente di Stato iraniano, Rohani ha dichiarato: “Penso sia improbabile il raggiungimento di un risultato con l’Europa oggi o domani. L’Europa avrà altri due mesi per adempiere ai suoi impegni”. Teheran, ha aggiunto il presidente iraniano, “continuerà con i piani per ridurre ulteriormente i suoi impegni all’interno dell’accordo e accelerare la sua attività nucleare”. “Il terzo passo sarà il più importante e avrà effetti straordinari", ha aggiunto. Le dichiarazioni del presidente iraniano hanno fatto seguito alle parole del viceministro degli Esteri, Abbas Araqchi, che oggi ha riferito che l’Iran è pronto a rientrare nei termini dell’accordo sul nucleare se verrà attivata la linea di credito di 15 miliardi di dollari per favorire l’acquisto di petrolio iraniano. (segue) (Res)