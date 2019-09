Iran: Rohani offre altri due mesi ai paesi europei per salvare accordo nucleare (2)

- Secondo fonti occidentali e iraniane, la Francia ha avanzato una proposta in tal senso per ridurre le tensioni nel Golfo e cercare di salvare l'accordo sottoscritto a Vienna nel 2015. La linea di credito prevista per gli ultimi quattro mesi dell'anno in corso - 15 miliardi di dollari (13,6 miliardi di euro) - corrisponde a un terzo del volume delle esportazioni di petrolio iraniano nel 2017. Parigi, secondo fonti della diplomazia francese, starebbe aspettando in cambio che l'Iran rispetti il Piano d’azione globale congiunto (Jcpoa). "Il nostro ritorno alla piena attuazione dell'accordo nucleare dipende dalla ricezione dei 15 miliardi di dollari in un periodo di quattro mesi, altrimenti il processo di disimpegno dell'Iran continuerà", ha dichiarato Araqchi. "O l'Europa acquista petrolio dall'Iran o fornisce l'equivalente delle vendite di petrolio sotto forma di una linea di credito garantita dalle entrate petrolifere dell'Iran, che sarebbe una sorta di pre-vendita di petrolio", ha aggiunto. Le esportazioni di petrolio dell'Iran sono crollate da quando dopo il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare avvenuto nel maggio 2018 e la conseguente re-imposizione delle sanzioni economiche. (Res)