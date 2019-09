Courmayeur: sabato la firma della Carta per gli eventi sportivi sostenibili

- La "Carta di Courmayeur per gli eventi sportivi sostenibili" sarà sottoscritta sabato, alle ore 11, nella Sala consiliare del Comune di Courmayeur dal ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, dalla Regione autonoma Valle d’Aosta e dal Comune di Courmayeur. Dopo la firma delle Istituzioni, seguita da una breve presentazione delle cinque gare aderenti, Giro d’Italia, Ultramirage (Tunisia), Sila3vette (Calabria), KeepCleanAndRun e Tor des Géants, primo evento sportivo durante il quale sarà data attuazione alle disposizioni della Carta, anche gli organizzatori delle competizioni sottoscriveranno il documento. L’intervento dell’eco-runner Roberto Cavallo e del padrino della manifestazione Bruno Brunod precederà la firma dei rappresentanti dei promotori, ovvero il consorzio nazionale Ricrea, il consorzio nazionale Corepla, l’Associazione nazionale bioplastiche, Eurosintex, Greentire, Tetra pak Italia, Lucart e Montura (Store Roma). La Carta di Courmayeur, hanno fatto sapere dalla Regione, è nata dall’esigenza di affermare l’importanza della salvaguardia dell’ambiente e dalla necessità di adottare obiettivi atti a rendere ecologicamente sostenibili eventi temporanei che portino le persone a diretto contatto con elementi naturali quali manifestazioni sportive, in special modo quelle outdoor, promuovendo una cultura sportiva basata su sostenibilità e circolarità nell’impiego delle risorse naturali, di cui tenere conto in fase di programmazione, pianificazione e gestione degli eventi sportivi. Alla cerimonia parteciperanno un rappresentante del ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, l’assessore all’Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale della Valle d’Aosta Albert Chatrian, il sindaco di Courmayeur Stefano Miserocchi e l’Assessore al Turismo, Commercio, Sport e Artigianato del Comune di Courmayeur Ivan Parasacco.(Ren)