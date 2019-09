Nepal: premier Oli ancora ricoverato a Singapore, rientro previsto per il 6 settembre

- Il primo ministro del Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, ricoverato dal 22 agosto al National University Hospital di Singapore, dove viene sottoposto a plasmaferesi terapeutica, dovrebbe rientrare in patria venerdì 6 settembre. Lo ha riferito Gokul Baskota, ministro delle Comunicazioni e dell’informazione e portavoce del governo, dopo la teleconferenza di ieri tra il premier e alcuni ministri. Oli ha detto che le sue condizioni stanno migliorando e si è informato su alcune questioni di governo. È stata la seconda teleconferenza, dopo quella del 26 agosto, da quando il primo ministro è partito. Probabilmente i suoi contenuti sono stati, almeno in parte, divulgati per rassicurare l’opinione pubblica sullo stato di salute del leader. Tuttavia, riferisce il quotidiano “The Kathmandu Post”, la notizia è stata seguita da polemiche, sia sui rischi per la sicurezza, sia sull’opportunità di tenere discussioni a distanza, essendo stato affidato al ministro della Difesa, Ishwar Pokhrel, l’incarico di fare le veci del premier. Per Oli è il secondo ricovero nell’istituto singaporiano in un mese: il primo, per un check-up, si era concluso il 12 agosto. La procedura alla quale è sottoposto è volta a separare il plasma sanguigno dagli elementi corpuscolati del sangue per poi sostituire il plasma mediante trasfusione. Oli, al governo dal febbraio del 2018, ha 67 anni e ha subito un intervento di trapianto renale dodici anni fa.(Inn)