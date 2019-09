Toscana: presentato a palazzo del Pegaso il "Diotto" di Scarperia (Fi) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I giochi di gagliardia organizzati nell'occasione – ha ricordato il presidente del Consiglio – coinvolgono numerosi giovani del paese, i quali si impegnano attivamente per far vincere la loro contrada; è un ottimo metodo per promuovere la partecipazione dei ragazzi e per far crescere in loro il senso di appartenenza alla comunità". La consigliera regionale Fiammetta Capirossi, originaria del territorio, ha ricordato che "alle gare partecipano i quattro rioni di Scarperia che, su tredici partecipanti, si guadagnano la finale". "Ogni anno cerchiamo di rispettare la tradizione – ha spiegato -, ma facendo anche attenzione a introdurre elementi innovativi per migliorare l'appuntamento". Marco Casati, assessore comunale alla cultura, ha sottolineato come quest'anno l'8 settembre sarà anche l'occasione per inaugurare i camminamenti delle mura di Scarperia restaurati, grazie anche al contributo del bando “Città murate” promosso dal Consiglio regionale della Toscana. "Il Diotto è un'occasione per conoscere meglio la tradizione e la nostra comunità", ha commentato infine Francesca Poli, presidente Pro loco Scarperia. (Ren)